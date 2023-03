So reagiert der Kryptomarkt auf die Bankenkrise: Neue On-Chain-Daten von Chainalysis

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Bankenkrise bewegt aktuell die Märkte. Noch lassen sich in einem komplexen Finanzsystem die Auswirkungen kaum valide evaluieren. Denn kleinste Änderungen relevanter Parameter könnten das Geschehen grundlegend verändern. Sicher ist, die ersten Banken sind insolvent. Die Staaten wollen nun alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine neue große Finanzkrise abzuwenden. Doch starke Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Märkten haben natürlich auch Implikationen auf Kryptowährungen, die niemals singulär betrachtet werden dürfen. Zu offensichtlich wurde im vergangenen Jahr eine Korrelation mit dem Aktienmarkt, zu stark ist auch der Einfluss von makroökonomischen Belastungsfaktoren. Doch wie reagierte der Kryptomarkt jetzt auf die Bankenkrise? Das hat der Krypto-Analysedienst Chainanalysis aufgeschlüsselt.

Wichtige Krypto-Banken fallen: Dominoeffekt?

In den vergangenen zwei Wochen brachen drei wichtige US-Banken zusammen, was neue Bedenken über einen größeren Bankansturm auslöste. Experten befürchten, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Jetzt geht es um die Rückkehr von Vertrauen in den traditionellen Finanzsektor. Zugleich gehörten die Silicon Valley Bank, Silvergate Bank und Signature Bank zu den größten US-Anbietern von Bankdienstleistungen für Krypto-Unternehmen. Die jüngsten Ereignisse könnten dazu führen, dass es für Krypto-Dienstleister zunehmend schwieriger wird, Fiat-Währungen eng mit dem eigenen Angebot zu verbinden.

Weg von CEX: Dezentrale Lösungen das Mittel der Wahl

Während der jüngsten Marktturbulenzen haben viele Nutzer zentralisierte Krypto-Börsen verlassen und das Kapital zu dezentralisierten Börsen (DEX) transferiert. Schließlich ist das Vertrauen in die zentralisierten Börsen noch angeknackst. Die stündlichen Abflüsse bei den zentralisierten Börsen stiegen am 11. März auf 1,2 Milliarden Dollar, im Mittelpunkt stand der angeschlagene Stablecoin USDC. Viele Anleger tauschten ihre USDC-Bestände gegen andere Coins auf DEX, da zentralisierte Börsen den Handel mitunter einstellten.

Auch nach den Zusammenbrüchen von Terra und FTX im vergangenen Jahr bleibt das Vertrauen in zentrale Krypto-Dienstleister fragil. Sobald etwas Unruhe zunimmt, ziehen die Kunden ihr Kapital ab.

In den On-Chain-Daten kann man erkennen, wie Bitcoin zwischen den Börsen und persönlichen Wallets verschoben wurde. Am Freitag, dem 10. März, wurden demnach massiv Bitcoins von CEX zu persönlichen Wallets transferiert. Am Montag, dem 13. März, nach einem Pump bei BTC und der augenscheinlichen Lösung bei der SVB, gab es eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Krypto-Anleger schickten nun Bitcoins von den Wallets zurück zu Centralized Exchanges.

Massive Bitcoin-Rallye: Dominanz steigt, BTC als sicherer Hafen

In den letzten sieben Tagen konnte der Bitcoin um rund 33 % steigen und konsolidiert aktuell bei rund 27.500 $. Damit konnte man die eigene Marktdominanz deutlich steigern. Über 45 % der Marktkapitalisierung des gesamten digitalen Währungsmarkts entfallen auf den Bitcoin, der höchste Stand seit rund neun Monaten oder dem Juni 2022. Zugleich gewann man zuletzt deutlich gegenüber Ethereum an Boden.

Augenscheinlich nehmen Investoren den Bitcoin als sicheren Hafen wahr. In Zeiten von wirtschaftlicher Instabilität und Unsicherheit suchen Investoren oft nach Vermögenswerten, die als sicherer Hafen dienen können. Bitcoin wird im März 2023 verstärkt so wahrgenommen, da dieser als dezentrales und unabhängiges Asset von den traditionellen Finanzmärkten agiert. Darüber hinaus gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins. Diese Knappheit in Verbindung mit der wachsenden Akzeptanz trägt zur Attraktivität von Bitcoin bei. Zugleich könnte der Bitcoin insbesondere in Zeiten einer wenig konsistenten Geldpolitik der Fed und drohender Finanzkrise weiterhin als Hedge fungieren, der zugleich massives Upside hat.

Neue Coins mit 10x Potenzial in 2023: Jetzt LHINU, FGHT & CCHG kaufen?

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.