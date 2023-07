So viel Geld fließt bereits in digitale Assets! Davon +17 Millionen US-Dollar 💵 alleine in den Pre-Sales von Wall Street Memes!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen vier Wochen sind rund 742 Millionen US-Dollar in digitale Vermögenswerte geflossen, allen voran in Bitcoin. Allein in den letzten sieben Tagen, so berichtet CoinShares, haben Investoren über 137 Millionen US-Dollar investiert.

Vergleicht man die letzten vier Wochen mit den Kapitalflüssen voriger Zeiten, dann ist das der erfolgreichste Monat seit Q4/2021 gewesen. Seitdem waren nicht so hohe Kapitalzuflüsse festzustellen.

99 % der Zuflüsse wurden in Bitcoin investiert

Ethereum verzeichnete seit Jahresbeginn die höchsten Abflüsse

Handelsvolumen deutlich über Jahresdurchschnitt von 1,4 Milliarden US-Dollar

Liquidität an den Krypto-Börsen machen 11 % des gesamten Krypto-Volumens aus

Zuflüsse fast ausschließlich in Nordamerika mit USA und Kanada

In Europa kam es nur zu geringfügigen Abflüssen

Bitcoin Shorting-Vermögen sinkt: Was bedeutet das?

Im zweiten Quartal dieses Jahres sank das verwaltete Bitcoin-Shorting-Vermögen von seinem Höchststand im April mit 198 Millionen US-Dollar auf nur noch 55 Millionen US-Dollar. Das Shorting bedeutet einen Anlagestil, bei dem Trader auf sinkende Kurse eines Vermögenswertes spekulieren. Diese Anlageform wird auch traditionell als Leerverkäufe bezeichnet.

Anleger leihen sich beispielsweise Bitcoin und verkaufen diese zum aktuellen Preis. Anschließend, zumindest ist das der Idealfall, kauft der Anleger die Bitcoin zu einem niedrigeren Preis zurück und zahlt den Kreditgeber aus. Bei der Differenz handelt es sich dann um den Gewinn.

Mit Krypto-CFDs brauchen Anleger keine Kryptos physisch zu besitzen. Sie leihen sich das Geld von einem Anbieter, beispielsweise einer Krypto-Börse wie OKX oder Plus500.

Es handelt sich vereinfacht ausgedrückt, um eine Wette oder eine Spekulation. Das Shorten von Coins ist eine Möglichkeit, auch bei sinkenden Kursen Profite zu erwirtschaften. Diese Anlegeform eignet sich nur für erfahrene Trader und solche, die permanent den Markt im Blick haben.

Da Kryptowährungen von Natur aus sehr volatil sind, kommt es zu ausgesprochen kurzfristigen Kursveränderungen. Außerdem löst die Volatilität hohe Kursveränderungen ins Plus, aber auch ins Minus, aus.

Anleger, die Vermögenswerte shorten, sind häufig als Daytrader aktiv. Sie verdienen anhand tagesaktueller Kurse und Differenzen zwischen den Werten der Einlage Geld.

Sinkt nun das verwaltete Vermögen von Bitcoin-Shorting-Orders, bedeutet dies, dass weniger Anleger auf sinkende Bitcoin-Kurse spekuliert haben. Ein mögliches Zeichen für einen anstehenden Bullenrun oder eine Trendwende am Markt.

Doch dies ist nicht garantiert, sondern lediglich ein Phänomen, das häufig in der Vergangenheit aufgetreten ist. Häufig nutzen Anleger das Shorting von Bitcoin, um beispielsweise andere langfristige Investitionen abzusichern.

Wer investiert in Bitcoin und Kryptos?

Laut CoinShares sind es vor allem die folgenden Anbieter, die von den Kapitalzuflüssen profitiert haben:

21Shares AG

ProShares ETFs/USA

Purpose Investments Inc

ETC Issuance GmbH

Mögliche Investition für HODLer: Wall Street Memes

Wie bereits erwähnt, hatte Ethereum in den letzten Monaten häufiger mit Abflüssen zu kämpfen, als andere Altcoins. Solana, Polygon und Litecoin verzeichneten lediglich geringfügige Zuflüsse zwischen 0,3 und 0,5 Millionen US-Dollar.

Ethereum hingegen konnte keinerlei signifikante Zuflüsse aufweisen, sondern lediglich Abflüsse. Auch für Cardano und Ripple gab es Kapitalzuflüsse, lediglich ADA gab im Monatsvergleich leicht nach.

Der große Sieger heißt aber auf jeden Fall Bitcoin. In die Nummer 1 der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung flossen sowohl im Monats-, als auch im Jahresvergleich in den vergangenen Monaten die höchsten Summen. Investoren sind offenbar davon überzeugt, dass sich ein Investment in BTC lohnt. Experten sehen darin, und in dem sinkenden Bitcoin-Shorting-Vermögen, deutliche Anzeichen für eine Trendwende.

Derzeit sehen die Kurven in den Charts der Altcoins alle nahezu identisch aus, denn es ist vor allem eine Seitwärtsbewegung in den Preisen für Bitcoin & Co. festzustellen. Doch es gibt auch Ausnahmen, und zwar Wall Street Memes.

Was ist Wall Street Memes?

Als Kritik am System könnte man die Memes zusammenfassen, die die Entwickler von Wall Street Memes regelmäßig auf ihren sozialen Kanälen teilen. Auch als Anti-Kapitalismus-Coin wurde der Meme-Coin bereits bezeichnet.

Im Zentrum der Memes stehen die globalen Finanzmärkte, Handelsplätze, Investoren und die Themen Reichtum, Geld und Trading. Mit Humor, Ironie oder Sarkasmus wird dort aufgearbeitet, was viele Anleger vom geltenden System halten.

Schließlich sehen viele Menschen den Kapitalismus als ein System an, das Menschen ohne ausreichend Geld ausschließt. So werden Menschen mit viel Geld noch reicher, während Kleinanleger und Investoren aus dem Privatsektor kaum eine Chance haben, in wirklich lukrative Projekte zu investieren. Doch hinter Wall Street Memes steckt auch noch ein tieferer Sinn, also nur zu Unterhalten.

Die Entwickler von Wall Street Memes wollen eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreichen. Die Community steht voll hinter dem Projekt und mehr als 1,1 Millionen Menschen pushen die Memes durch die sozialen Medien und sorgen für eine extrem hohe Reichweite und eine besonders schnelle Verteilung.

Das Wichtigste zu Wall Street Memes im Überblick

Meme-Coin für die Community Mehr als 1,1 Millionen Menschen folgen Wall Street Memes bereits Auch Elon Musk hat das Projekt bei Twitter bereits kommentiert Aktueller Vorverkaufspreis liegt bei 0,0325 $ Anleger kaufen den nativen Utility-Token mit ETH, USDT oder BNB Mehr als 17 Millionen US-Dollar wurden schon investiert Die Investoren stammen ausschließlich aus dem Privatsektor Merchandise-Shop in der Entwicklung Token Launch auf DEX und CEX steht bevor

Fazit: Viel Geld fließt in digitale Vermögenswerte, und zwar rund um die Welt. Es sind in vielen Fällen aber vor allem große Investoren und Vermögensverwalter, die in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren. Private Anleger und Anfänger nutzen als Alternative häufig lieber Krypto Pre-Sales, was auch an den sehr niedrigen Preisen liegt. Das finanzielle Risiko ist überschaubar, die hier keine hohen Summen investiert werden müssen. Dennoch kann beispielsweise Wall Street Memes mit viel Wachstumspotenzial überzeugen.

