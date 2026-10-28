Entwicklung im Fokus 28.10.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Binance Coin verdienen können.

Vor 5 Jahren notierte Binance Coin bei 451,80 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,13 Binance Coin. Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 744,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 479,37 USD wert. Mit einer Performance von +64,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1 106,19 USD und wurde am 29.10.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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