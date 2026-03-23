So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bitcoin Cash wurde am 22.03.2023 zu einem Wert von 126,25 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 10 000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,21 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 22.03.2026 gerechnet (468,63 USD), wäre die Investition nun 37 117,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 271,18 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 268,84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 654,75 USD erreichte der Coin am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net