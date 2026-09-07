|Entwicklung im Fokus
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07.09.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin Cash wurde am 06.09.2023 bei 193,07 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,79 Bitcoin Cash. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 261,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 519,12 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 519,12 USD, was einer positiven Performance von 35,19 Prozent entspricht.
Bei 190,02 USD erreichte BCH am 24.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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