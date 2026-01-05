|BCH-Anlage
|
05.01.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Gestern vor 5 Jahren war ein Bitcoin Cash 404,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 0,2472 Bitcoin Cash im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,93 USD, da Bitcoin Cash am 04.01.2026 638,99 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,93 Prozent zugenommen.
Am 08.04.2025 erreichte BCH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
