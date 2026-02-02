|Profitabler BTC-Einstieg?
|
02.02.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 01.02.2021 war Bitcoin 33 539,61 USD wert. Bei einer BTC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,00298 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 229,32 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.02.2026 auf 76 914,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,32 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 76 295,96 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
