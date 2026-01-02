|Anlage unter der Lupe
02.01.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Chainlink kostete am 01.01.2023 5,618 USD. Bei einem Investment von 100 USD in LINK vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 17,80 Chainlink. Die gehaltenen Coins wären gestern 223,94 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 12,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 123,94 Prozent vermehrt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 08.04.2025 bei 10,90 USD. Bei 26,73 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
