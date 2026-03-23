|Kryptowährungen
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23.03.2026 11:03:15
So viel Gewinn hätte ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Gestern vor 3 Jahren notierte Ethereum bei 1 737,92 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 5,754 Ethereum. Da sich der Wert von Ethereum am 22.03.2026 auf 2 051,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 804,63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,05 Prozent zugenommen.
Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1 471,59 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
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