Krypto-Anlage im Blick 29.04.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Binance Coin Anlegern gebracht.

Am 28.04.2025 wurde Binance Coin bei 606,25 USD gehandelt. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1649 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,95 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 28.04.2026 auf 624,15 USD belief. Damit wäre das Investment 2,95 Prozent mehr wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 02.04.2026 bei 582,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1 310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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