|Investmentbeispiel
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11.11.2026 11:03:15
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren eingefahren
Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 251,03 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,984 BNB-Coins Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 679,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 705,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 170,58 Prozent zugenommen.
Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 12.11.2025 erreicht und liegt bei 952,78 USD.
Redaktion Finanzen.net
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