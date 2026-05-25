|Lukrative BCH-Anlage?
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25.05.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren abgeworfen
Bitcoin Cash wurde gestern vor 3 Jahren bei 112,25 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 89,09 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 903,80 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 24.05.2026 auf 346,90 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 209,04 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.05.2026 bei 346,90 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD..
Redaktion finanzen.net
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