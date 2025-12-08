Langfristige Investition 08.12.2025 11:03:13

So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Engagement in Bitcoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.12.2020 lag der Kurs von Bitcoin bei 19 195,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,5210 Bitcoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 46 986,41 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.12.2025 auf 90 192,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 369,86 Prozent angewachsen.

Bei 76 295,96 USD erreichte BTC am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,165
0,0006
0,05
Japanischer Yen
181,171
0,4310
0,24
Britische Pfund
0,8745
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9373
0,0003
0,04
Hongkong-Dollar
9,0633
-0,0003
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
11:42 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen