So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 07.12.2020 lag der Kurs von Bitcoin bei 19 195,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,5210 Bitcoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 46 986,41 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.12.2025 auf 90 192,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 369,86 Prozent angewachsen.
Bei 76 295,96 USD erreichte BTC am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.
