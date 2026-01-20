Lohnendes ADA-Investment? 20.01.2026 19:43:13

So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Cardano gewesen.

Vor 3 Jahren kostete ein Cardano 0,3391 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in ADA investierten, hätten nun 294,86 Cardano im Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 19.01.2026 gerechnet (0,3702 USD), wäre das Investment nun 109,15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,15 Prozent gesteigert.

Am 31.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3327 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 02.03.2025 erreicht und liegt bei 1,133 USD.

