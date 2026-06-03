|Wertentwicklung im Blick
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03.06.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren eingebracht
Dogecoin kostete gestern vor 10 Jahren 0,000231 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOGE vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43 224 551,55 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 02.06.2026 auf 0,092509 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 998 640,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +39 886,41 Prozent.
Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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