So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Ethereum-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren notierte Ethereum bei 1 515,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,597 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs von gestern gerechnet (3 282,11 USD), wäre das Investment nun 21 651,16 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 21 651,16 USD, was einer positiven Performance von 116,51 Prozent entspricht.

Am 08.04.2025 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net