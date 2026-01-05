So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Ethereum gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 1 038,43 USD. Bei einer ETH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,09630 Ethereum in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 302,34 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 3 139,53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 202,34 Prozent angewachsen.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

