05.01.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren eingefahren
Gestern vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 1 038,43 USD. Bei einer ETH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,09630 Ethereum in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 302,34 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 3 139,53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 202,34 Prozent angewachsen.
Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.
