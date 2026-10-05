Langfristiges Investment 05.10.2026 11:03:15

So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Litecoin-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 04.10.2023 notierte Litecoin bei 64,47 USD. Bei einer LTC-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155,11 Litecoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 10 968,41 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 70,71 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9,68 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 09.10.2025 erreicht und liegt bei 126,03 USD.

Redaktion finanzen.net

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