So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Solana eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Solana war gestern vor 3 Jahren 9,955 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 100,45 Solana. Die gehaltenen Coins wären gestern 12 505,38 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 124,49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1 150,54 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

