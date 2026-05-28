So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Solana gebracht.

Solana war am 27.05.2023 20,42 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 48,96 SOL. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 030,39 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.05.2026 auf 82,31 USD belief. Damit wäre die Investition um 303,04 Prozent gestiegen.

Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net