|Langzeit-Anlage
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28.05.2026 19:43:14
So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 3 Jahren eingebracht
Solana war am 27.05.2023 20,42 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 48,96 SOL. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 030,39 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.05.2026 auf 82,31 USD belief. Damit wäre die Investition um 303,04 Prozent gestiegen.
Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
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