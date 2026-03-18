|Investment im Fokus
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18.03.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 1 Jahr eingebracht
Am 17.03.2025 kostete Tron 0,2205 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 4 534,43 Tron im Depot. Die gehaltenen Tron wären am 17.03.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,3069 USD 1 391,40 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,14 Prozent zugenommen.
Bei 0,2273 USD erreichte die Kryptowährung am 25.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 22.08.2025 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.
Redaktion finanzen.net
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