So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Tron Investoren gebracht.

Tron war gestern vor 3 Jahren 0,073015 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 136 958,37 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45 554,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.08.2026 auf 0,3326 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 355,55 Prozent erhöht.

Bei 0,2693 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,3754 USD erreichte Tron am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net