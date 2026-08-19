|Investition im Check
|
19.08.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 3 Jahren abgeworfen
Tron war gestern vor 3 Jahren 0,073015 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 136 958,37 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45 554,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.08.2026 auf 0,3326 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 355,55 Prozent erhöht.
Bei 0,2693 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,3754 USD erreichte Tron am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1674
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
185,1345
|
0,4545
|
|
0,25
|Britische Pfund
|
0,858
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,934
|
0,0029
|
|
0,31
|Hongkong-Dollar
|
9,155
|
-0,0019
|
|
-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGrüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.