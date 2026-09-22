|Entwicklung im Fokus
|
22.09.2026 11:03:15
So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr notierte Monero bei 292,41 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,3420 Monero. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 590,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,97 USD wert. Mit einer Performance von +101,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am 27.09.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 286,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1451
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
180,07
|
-0,3100
|
|
-0,17
|Britische Pfund
|
0,8578
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9405
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
8,9823
|
-0,0136
|
|
-0,15