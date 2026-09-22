Entwicklung im Fokus 22.09.2026 11:03:15

So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein Monero-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Monero verdienen können.

Vor 1 Jahr notierte Monero bei 292,41 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,3420 Monero. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 590,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,97 USD wert. Mit einer Performance von +101,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 27.09.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 286,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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