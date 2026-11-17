|XRP-Investment im Blick
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17.11.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren kostete ein Ripple 0,007618 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 131 265,29 XRP im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 16.11.2026 auf 0,9529 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125 080,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12 408,07 Prozent vermehrt.
Bei 0,9091 USD erreichte XRP am 14.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,354 USD.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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