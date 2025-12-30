|Lukrative XRP-Anlage?
|
30.12.2025 11:03:13
So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren war ein Ripple 0,3427 USD wert. Bei einem XRP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 917,76 Ripple in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 29.12.2025 auf 1,847 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 389,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 438,97 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 1,791 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.
Redaktion finanzen.net
