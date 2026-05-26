XRP-Investition 26.05.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ripple Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Ripple 0,9685 USD. Bei einem XRP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,25 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,33 USD, da sich der Wert von Ripple am 25.05.2026 auf 1,349 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,33 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 1,212 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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