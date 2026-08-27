So viel Gewinn hätte ein Solana-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Engagement in Solana hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Solana 75,28 USD wert. Bei einer SOL-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132,84 Solana in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 26.08.2026 13 482,59 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 101,49 USD lag. Damit wäre die Investition um 34,83 Prozent gestiegen.

Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net