So viel Gewinn hätte ein Tron-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Tron verdienen können.

Tron notierte gestern vor 1 Jahr bei 0,2289 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4 368,34 Tron. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 247,50 USD, da Tron am 03.02.2026 0,2856 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,75 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net