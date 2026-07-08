|TRX-Anlage
|
08.07.2026 11:03:15
So viel Gewinn hätte ein Tron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren war ein Tron 0,078797 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 126 908,58 Tron im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 42 072,56 USD, da Tron am 07.07.2026 0,3315 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 320,73 Prozent zugenommen.
Am 05.02.2026 erreichte TRX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1419
|
0,0011
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
185,6
|
0,6500
|
|
0,35
|Britische Pfund
|
0,8527
|
-0,0016
|
|
-0,19
|Schweizer Franken
|
0,9228
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
8,9501
|
0,0042
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.