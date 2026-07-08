TRX-Anlage 08.07.2026 11:03:15

So viel Gewinn hätte ein Tron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein Tron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tron-Engagement verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Tron 0,078797 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 126 908,58 Tron im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 42 072,56 USD, da Tron am 07.07.2026 0,3315 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 320,73 Prozent zugenommen.

Am 05.02.2026 erreichte TRX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1419
0,0011
0,09
Japanischer Yen
185,6
0,6500
0,35
Britische Pfund
0,8527
-0,0016
-0,19
Schweizer Franken
0,9228
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
8,9501
0,0042
0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen