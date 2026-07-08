So viel Gewinn hätte ein Tron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tron-Engagement verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Tron 0,078797 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 126 908,58 Tron im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 42 072,56 USD, da Tron am 07.07.2026 0,3315 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 320,73 Prozent zugenommen.

Am 05.02.2026 erreichte TRX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net