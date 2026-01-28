So viel Gewinn hätte ein Tron-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,028288 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 535,07 TRX. Die gehaltenen Tron wären am 27.01.2026 1 040,27 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,2943 USD lag. Damit wäre die Investition 940,27 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net