|Lohnende Binance Coin-Investition?
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17.06.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 239,07 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in BNB investiert hat, hat nun 4,183 Binance Coin im Portfolio. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 16.06.2026 gerechnet (604,49 USD), wäre die Investition nun 2 528,52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +152,85 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.06.2026 erreicht und liegt bei 571,56 USD. Bei 1 310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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