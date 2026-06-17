So viel Gewinn hätte eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einer frühen Investition in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 239,07 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in BNB investiert hat, hat nun 4,183 Binance Coin im Portfolio. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 16.06.2026 gerechnet (604,49 USD), wäre die Investition nun 2 528,52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +152,85 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.06.2026 erreicht und liegt bei 571,56 USD. Bei 1 310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net