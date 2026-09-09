So viel Gewinn hätte eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst einer frühen Binance Coin-Investition gewesen.

Binance Coin kostete gestern vor 3 Jahren 214,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 4,660 BNB. Da sich der Wert von Binance Coin am 08.09.2026 auf 752,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 506,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +250,68 Prozent.

Bei 545,37 USD erreichte BNB am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1 310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net