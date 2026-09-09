|Lukratives BNB-Investment?
|
09.09.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Binance Coin kostete gestern vor 3 Jahren 214,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 4,660 BNB. Da sich der Wert von Binance Coin am 08.09.2026 auf 752,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 506,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +250,68 Prozent.
Bei 545,37 USD erreichte BNB am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1 310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com,ymcgraphic / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
178,72
|
0,0600
|
|
0,03
|Britische Pfund
|
0,8585
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9411
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,1269
|
0,0038
|
|
0,04