So viel Gewinn hätte eine Cardano-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Cardano verdienen können.

Cardano kostete gestern vor 3 Jahren 0,2564 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 390,03 ADA. Die gehaltenen Coins wären am 22.12.2025 144,61 USD wert gewesen, da der ADA-USD-Kurs bei 0,3708 USD lag. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,61 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,3529 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,137 USD.

Redaktion finanzen.net