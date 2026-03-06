Kryptowährungen 06.03.2026 19:43:13

So viel Gewinn hätte eine Chainlink-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Chainlink gewesen.

Chainlink wurde am 05.03.2023 bei 6,946 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LINK vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,40 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 9,203 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,49 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

