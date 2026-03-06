|Kryptowährungen
|
06.03.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte eine Chainlink-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Chainlink wurde am 05.03.2023 bei 6,946 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in LINK vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,40 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 9,203 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,49 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1619
|
0,0010
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
183,284
|
0,3940
|
|
0,22
|Britische Pfund
|
0,8662
|
-0,0034
|
|
-0,39
|Schweizer Franken
|
0,9011
|
-0,0056
|
|
-0,62
|Hongkong-Dollar
|
9,0874
|
0,0122
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.