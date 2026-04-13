|Krypto-Invest unter der Lupe
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13.04.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren war ein Ethereum 1 918,01 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hat, hat nun 5,214 Ethereum im Depot. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 2 192,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 432,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,33 Prozent erhöht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 16.04.2025 bei 1 578,26 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
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