Krypto-Invest unter der Lupe 13.04.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren war ein Ethereum 1 918,01 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hat, hat nun 5,214 Ethereum im Depot. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 2 192,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 432,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,33 Prozent erhöht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 16.04.2025 bei 1 578,26 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com

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