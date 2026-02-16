Lukrativer ETH-Einstieg? 16.02.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ethereum investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Ethereum kostete am 15.02.2021 1 779,35 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in ETH investiert hat, hat nun 0,05620 Ethereum im Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 110,41 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 1 964,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,41 Prozent gesteigert.

Bei 1 471,59 USD erreichte ETH am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1851
-0,0022
-0,19
Japanischer Yen
181,87
0,6300
0,35
Britische Pfund
0,8695
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9119
0,0004
0,04
Hongkong-Dollar
9,2631
-0,0181
-0,19
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen