16.02.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ethereum kostete am 15.02.2021 1 779,35 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in ETH investiert hat, hat nun 0,05620 Ethereum im Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 110,41 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 1 964,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,41 Prozent gesteigert.
Bei 1 471,59 USD erreichte ETH am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.
