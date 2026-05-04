|Krypto-Invest im Fokus
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04.05.2026 19:43:13
So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren abgeworfen
Bitcoin Cash war gestern vor 3 Jahren 120,19 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in BCH investierten, hätten nun 83,20 Bitcoin Cash im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 36 886,95 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.05.2026 auf 443,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 268,87 Prozent erhöht.
Bei 353,54 USD erreichte der Coin am 05.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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