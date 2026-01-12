Krypto-Anlage unter der Lupe 12.01.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin Anlegern gebracht.

Bitcoin kostete am 11.01.2016 448,74 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,2228 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 238,85 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.01.2026 auf 90 819,80 USD belief. Damit wäre das Investment 20 138,85 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 76 295,96 USD. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1685
0,0051
0,43
Japanischer Yen
184,4
0,5100
0,28
Britische Pfund
0,8677
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9314
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,111
0,0435
0,48
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen