|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
12.01.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren eingebracht
Bitcoin kostete am 11.01.2016 448,74 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,2228 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 238,85 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.01.2026 auf 90 819,80 USD belief. Damit wäre das Investment 20 138,85 Prozent mehr wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 76 295,96 USD. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
