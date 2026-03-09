So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren kostete ein Bitcoin 415,33 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 24,08 Bitcoin. Da sich der Wert eines Coins am 08.03.2026 auf 66 038,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 590 021,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15 800,22 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BTC am 05.02.2026 bei 62 896,90 USD. Am 06.10.2025 stieg Bitcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net