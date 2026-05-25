So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bitcoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitcoin wurde am 24.05.2021 zu einem Wert von 38 649,98 USD gehandelt. Bei einer BTC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,02587 Bitcoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 993,08 USD, da Bitcoin am 24.05.2026 77 032,65 USD wert war. Damit wäre die Investition 99,31 Prozent mehr wert.

Bei 62 896,90 USD erreichte BTC am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net