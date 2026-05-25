|BTC-Investition im Blick
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25.05.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Bitcoin wurde am 24.05.2021 zu einem Wert von 38 649,98 USD gehandelt. Bei einer BTC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,02587 Bitcoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 993,08 USD, da Bitcoin am 24.05.2026 77 032,65 USD wert war. Damit wäre die Investition 99,31 Prozent mehr wert.
Bei 62 896,90 USD erreichte BTC am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
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