So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Engagement verdienen können.

Bitcoin wurde am 21.06.2021 bei 31 607,73 USD gehandelt. Bei einem BTC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,3164 Bitcoin. Die gehaltenen Coins wären am 21.06.2026 bei einem BTC-USD-Kurs von 63 275,52 USD 20 019,00 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,19 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 60 890,22 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Bei 124 774,17 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net