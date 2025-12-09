|Entwicklung im Fokus
So viel Gewinn hätte eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren notierte Cardano bei 0,1408 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7 100,86 Cardano. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 065,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.12.2025 auf 0,4318 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 206,60 Prozent vermehrt.
Am 01.12.2025 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3862 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 1,137 USD.
