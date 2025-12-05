|Profitabler LINK-Einstieg?
So viel Gewinn hätte eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 04.12.2022 notierte Chainlink bei 7,447 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 13,43 Chainlink im Depot. Da sich der Wert von Chainlink am 04.12.2025 auf 14,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191,42 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 191,42 USD entspricht einer Performance von +91,42 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 10,90 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Chainlink am 15.12.2024 bei 29,48 USD..
