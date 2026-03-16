Lukrative ETH-Investition? 16.03.2026 11:03:14

So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren Ethereum gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde Ethereum bei 1 939,26 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,5157 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 121,66 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.03.2026 auf 2 175,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 12,17 Prozent erhöht.

Am 08.04.2025 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Bei 4 828,99 USD erreichte Ethereum am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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