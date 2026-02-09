So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum von vor 3 Jahren eingebracht

Am 08.02.2023 war Ethereum 1 651,54 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 6,055 Ethereum. Da sich der ETH-USD-Kurs gestern auf 2 095,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 686,56 USD wert. Mit einer Performance von +26,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1 471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 4 828,99 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net