So viel Gewinn hätte eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Litecoin verdienen können.

Litecoin kostete gestern vor 10 Jahren 3,196 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in LTC investiert hat, hat nun 3 128,60 Litecoin im Depot. Mit dem LTC-USD-Kurs vom 16.11.2025 gerechnet (96,13 USD), wäre die Investition nun 300 739,34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2 907,39 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 68,99 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net