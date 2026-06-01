|LTC-Investition
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01.06.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren kostete ein Litecoin 4,612 USD. Bei einem LTC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 168,24 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 51,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112 694,29 USD wert. Mit einer Performance von +1 026,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am 05.02.2026 fiel LTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 50,75 USD. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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