LTC-Investition 01.06.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Litecoin verdienen können.

Vor 10 Jahren kostete ein Litecoin 4,612 USD. Bei einem LTC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 168,24 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 51,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112 694,29 USD wert. Mit einer Performance von +1 026,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 05.02.2026 fiel LTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 50,75 USD. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

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