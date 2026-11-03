Investment im Blick 03.11.2026 11:03:15

So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero Investoren gebracht.

Monero kostete gestern vor 1 Jahr 346,90 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,2883 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 174,70 USD, da sich der Wert von Monero am 02.11.2026 auf 606,05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,70 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XMR am 05.02.2026 bei 292,19 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1191
0,0001
0,01
Japanischer Yen
177,39
0,7300
0,41
Britische Pfund
0,8344
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9186
0,0027
0,30
Hongkong-Dollar
8,7808
0,0012
0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen