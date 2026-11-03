|Investment im Blick
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03.11.2026 11:03:15
So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 1 Jahr eingebracht
Monero kostete gestern vor 1 Jahr 346,90 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,2883 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 174,70 USD, da sich der Wert von Monero am 02.11.2026 auf 606,05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,70 Prozent vermehrt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XMR am 05.02.2026 bei 292,19 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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