|Performance im Blick
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10.11.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren abgeworfen
Monero kostete gestern vor 3 Jahren 170,29 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in XMR investiert hat, hat nun 5,872 Monero im Depot. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 09.11.2026 gerechnet (582,32 USD), wäre die Investition nun 3 419,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241,95 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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