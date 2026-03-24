Entwicklung im Fokus 24.03.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ripple gewesen.

Ripple wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,4448 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XRP investiert, befänden sich nun 224,83 Ripple in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 321,68 USD, da sich der Wert von Ripple am 23.03.2026 auf 1,431 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 221,68 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 1,212 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1612
-0,0004
-0,04
Japanischer Yen
184,28
0,3700
0,20
Britische Pfund
0,8657
0,0009
0,10
Schweizer Franken
0,9153
0,0018
0,20
Hongkong-Dollar
9,0905
-0,0103
-0,11
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen