So viel Gewinn hätte eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ripple gewesen.

Ripple wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,4448 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XRP investiert, befänden sich nun 224,83 Ripple in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 321,68 USD, da sich der Wert von Ripple am 23.03.2026 auf 1,431 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 221,68 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 1,212 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net